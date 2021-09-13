Джокович одним словом объяснил свое поражение в финале US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису — US Open.

«Медведев очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый его удар был на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально исполнил свой план на игру.

С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался, но допустил много невынужденных ошибок. Подачи не было. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено», — передает слова Новака пресс-служба турнира.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.