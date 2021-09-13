Ласицкене выиграла последний турнир в сезоне

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Берлине.

Спортсменка преодолела планку 1,98 метра. Второе место заняла представительница Австралии Никола Макдермотт (1,95). Третьей стала украинка Юлия Левченко (1,89).

Для Ласицкене этот турнир стал последним в нынешнем сезоне. Прежде российская спортсменка завоевала золото на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также стала победительницей финала Бриллиантовой лиги.

Легкоатлетка является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины. Она также становилась чемпионкой Европы.

Ранее бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих отреагировала на критику из-за новой фотографии с победительницей Игр-2020. 9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Берлин

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,98

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,95

3. Юлия Левченко (Украина) — 1,89