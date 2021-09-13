Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии

Стюарды признали нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена виновным в аварии с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке на Гран-при Италии «Формулы-1», сообщается на официальном сайте Международной федерации гонок.

Британец с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. После остановки машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.

По мнению стюардов, гонщик «Ред Булл» недостаточно поравнялся с Хэмилтоном в первом повороте, чтобы, согласно правилам, оппонент был обязан оставлять ему пространство шириной в машину. Также он имел возможность избежать столкновения, если бы затормозил или повернул левее бордюра.

При этом стюарды уверены, что Хэмилтон мог выбрать менее широкую траекторию на повороте, но она была признана допустимой.

Судьи наказали пилота «Ред Булл» потерей трех позиции на старте Гран-при России, который пройдет с 24 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что австралийский пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.