Теннисист Медведев рассказал, благодаря чему он может попасть в учебник истории

Теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча US Open против серба Новака Джоковича.

«Если я смогу сегодня победить Джоковича, я, вероятно, попаду в учебники истории, в которых про меня напишут что-нибудь наподобие «он не позволил выиграть Джоковичу календарный Шлем», — сказал Медведев на пресс-конференции перед матчем.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее финалист US Open 1997 Грег Руседски дал прогноз на решающий матч турнира между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.