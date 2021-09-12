Финалист US Open 1997 года заявил, что Медведев не сможет обыграть Джоковича

Финалист US Open 1997 Грег Руседски дал прогноз на решающий матч турнира между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Войдет сегодня Новак Джокович в историю и выиграет календарный шлем или Медведев выиграет свой первый мейджор? Я считаю, что Новак выиграет в пяти сетах», — написал Руседски в Twitter.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву перед финалом US Open против серба Новака Джоковича.