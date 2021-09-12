Хабиб высказался о первом матче Криштиану Роналду после возвращения в «МЮ»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил игру португальца Криштиану Роналду после возвращения в английский «Манчестер Юнайтед».

«Это что за легенда все-таки», — написал Хабиб в Instagram.

Роналду оформил дубль в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед». Манкунианцы одержали победу со счетом 4:1.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в английский клуб.