Футболист мадридского «Атлетико» установил рекорд Примеры

Футболист мадридского «Атлетико» Тома Лемар в матче против «Эспаньола» забил самый поздний победный мяч в истории чемпионатов Испании.

Игрок вывел свою команду вперед, когда на секундомере было 98 минут и 55 секунд.

«Матрасники» победили со счетом 2:1. Также за столичный клуб забил Янник Карасско. За «Эспаньол» единственный мяч забил Рауль де Томас.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает второе место, набрав десять очков. «Эспаньол» располагается на 16-й строчке, имея в активе два балла.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют против «Атлетика» из Бильбао. Встреча состоится 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

«Эспаньол» сыграет с «Бетисом». Игра пройдет 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. 4-й тур

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2

Голы: 1:0 — Томас, 40; 1:1 — Карасско, 79, 1:2 — Лемар, 90+9.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал руководство мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» за попытку создать Суперлигу.