Экс-игрок сборной Белоруссии Глеб оценил шансы российских команд в Еврокубках

Бывший игрок сборной Белоруссии Александр Глеб оценил шансы петербургского «Зенита», московского «Спартака» и столичного «Локомотива» в еврокубках, передает «Спорт-Экспресс».

«Судя по соперникам в группе, и говорить ничего не хочется. Будет сложно. Желаю удачи российским командам. Реально просто желаю удачи. Я болею за российские команды, если белорусы не выступают. Успехов всем командам», — сказал Глеб.

«Зенит» в группе Лиги чемпионов сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Спартак» в Лиге Европы встретится с польской «Легией», английским «Лестером» и итальянским «Наполи».

«Локомотив» в Лиге Европы померится силами с французским «Марселем», римским «Лацио» и турецким «Галатасараем».

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что российский хавбек «Монако» Александр Головин когда-нибудь перейдет в каталонский клуб.