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Член совета директоров «Спартака» Клейменов выступил против отмены лимита

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клейменов раскритиковал идею отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Если смотреть с точки зрения академии «Спартака» — это очень серьезная история, огромные затраты. Если ликвидировать лимит в сегодняшних условиях — это означает поставить крест на академии. Я бы этого не хотел. Понимаю, тех, кто выдвигает аргументы против лимита, но мы сегодня объективно не Англия», — цитирует Клейменова «Спорт-Экспресс».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее бывший помощник президента России Аркадий Дворкович прокомментировал высказывание Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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