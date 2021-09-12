Елизавета II поздравила Радукану с победой на US Open

Королева Великобритании Елизавета II поздравила теннисистку Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США.

«Я поздравляю вас с вашим успехом — победой на Открытом чемпионате США. Это удивительное достижение для столь юного возраста, свидетельствующее о вашей упорной работе и самоотверженности. Я не сомневаюсь, что ваша выдающаяся игра и вашей соперницы Лейлы Фернандес вдохновит следующие поколения теннисных игроков. Я передаю самые теплые добрые пожелания вам и вашим многочисленным болельщикам», — говорится в заявлении Елизаветы II.

В финале Открытого чемпионата США 18-летняя Радукану одержала победу над представительницей Канады 19-летней Лейлой Фернандес со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

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