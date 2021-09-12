Червиченко — о «Спартаке»: у них каждый получает столько же, сколько все «Химки»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о победе московского «Спартака» над «Химками» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было бы странно, если бы в команде, где каждый получает столько же, сколько все «Химки» вместе взятые, не воспользовались бы ошибками соперника. Могли забить и пять. Обидно, что пропустили в конце.

Стенка «Спартака» сыграла также, как и оборона «Химок». Этот матч непоказательный. Нельзя по нему понять, насколько красно-белые вернулись и готовы к борьбе за чемпионство», — приводит слова экс-главы столичного клуба «СЭ».

Червиченко добавил, что судить о форме «Спартака» можно будет после первого матча Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Химки» в матче седьмого тура РПЛ.

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.