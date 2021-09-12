Российского бойца дисквалифицировали за запрещенный удар

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ибрагима Магомедова дисквалифицировали за запрещенный удар в поединке против представителя Польши Бартоша Лещко в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (АСА128). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В первом раунде поединка Магомедов нанес поляку удар коленом в голову, когда он касался канваса (специального покрытия для октагона) ногами и рукой. В соответствии с правилами ММА, соперник, который касается пола тремя точками опоры, считается лежачим.

Россиянин провел за свою карьеру восемь боев, в которых одержал шесть побед и потерпел два поражения. Поляк провел 13 профессиональных поединков, в которых одержал десять побед и потерпел одно поражение. Еще один поединок завершился с ничейным результатом.

Ранее известный боец ММА, первый в истории временный чемпион организации АСА Эдуард Вартанян высказался о предстоящем бое между бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко и бойцом Артуром Гусейновым.