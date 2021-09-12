Капитан сборной России по волейболу: с Украиной было тяжело психологически

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь поделился мнением о победе в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Украины.

«Наш ключ к победе – это количество ошибок, у нас их было меньше. Украинцы много не подали, тем самым они нам, конечно, помогли. Третий сет был напряженным, здорово, что удалось выиграть.

В психологическом плане сложно, так как в роли фаворита всегда думаешь о том, что у тебя нет права на ошибку, и это сковывает», - приводит слова спортсмена пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Игра прошла в Гданьске, продлилась четыре сета и завершилась успехом подопечных Томаса Саммелвуо — 22:25, 25:16, 25:22, 25:22.

Чемпионат Европы по волейболу.

Мужчины.

Россия — Украина — 3:1 (22:25; 25:16; 25:22; 25;22).

Ранее сообщалось, что сборная Польши станет соперником российских волейболистов по четвертьфинальному матчу чемпионата Европы.