Кавазашвили: игроки «Спартака» делают, что могут, на большее они не способны

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мыслями о победе московского «Спартака» над «Химками» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень важный момент, что победили после перерыва на матчи сборных. Все-таки большинство игроков команды пропускали эти матчи, смогли отдохнуть, подготовиться.

В любом случае, футболисты красно-белых делают все, что могут. На большее они просто не способны, именно с позиции класса игроков. Я говорю и о командной игре, и об индивидуальных действиях», — приводит слова ветерана «Матч ТВ».

Также Кавазашвили добавил, что наши игроки не всегда грамотно выступают, у некоторых возможно нет настроения доигрывать в последние месяцы контракта. Однако чтобы это все знать, необходимо находиться среди игроков, без этого не понять ситуацию внутри клуба и не повлиять на нее. Ему обидно за то, что они, настоящие спартаковцы, не имеют возможности участвовать в жизни команды. Особенно после открытого письма в адрес президента «Лукойл».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.