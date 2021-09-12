Зеленский заявил, что Украина заслужила стать хозяйкой Олимпийских игр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должны пройти Олимпийские игры. Об этом сообщает Tribuna.com.

«Дамы и господа, новый девиз Олимпийских игр: быстрее, выше, сильнее – вместе. Верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты.

Большая мечта есть у каждого с детства, и эта мечта – Олимпиада в Украине. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Игр. В меньшей мере как земля, где родился первый член МОК – друг Кубертена Алексей Бутовский из Полтавщины.

ОИ в Украине – это очень сложная задача. В такие моменты я вспоминаю слова тяжелоатлетов, мой отец – мастер спорта по тяжелой атлетике, и они говорят: «Поднять всегда нелегко, легко не попытаться и уйти», — сказал глава государства.

Украина никогда не была хозяйкой Олимпийских игр. В 2012 году Польша и Украина приняли футбольный чемпионат Европы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что он вызвал бы президента Украины Владимира Зеленского на бой по всем правилам бокса.