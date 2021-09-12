Защитник «Ювентуса» Кьеллини: на Роналду нельзя не играть

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Когда в твоем клубе есть футболист мирового класса, как Роналду, нельзя не играть на него всей командой. Мы должны быть благодарны Криштиану за все, что он сделал за эти годы в «Ювентусе», но мы идем дальше.

Теперь это будет команда Пауло Дибалы. В последние несколько лет в среднем он стал забивать меньше из-за присутствия Роналду. Но он ключевой игрок для команды», — приводит слова итальянца Football Italia.

Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 года. Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил дубль в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».