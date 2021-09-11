Миранчук отдал 77% точных передач в матче против «Фиорентины»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в матче третьего тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

25-летний россиянин отдал 10 точных передач из 13, дважды выиграл борьбу в воздухе, совершил 27 касаний, исполнил два угловых и набрал 6,08 балла из 10 возможных в системе WhoScored.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль на свой счет оформил сербский нападающий Душан Влахович, отличившийся по разу в каждом из таймов с одиннадцатиметровой отметки.

Миранчук был заменен на 50-й минуте игры и не смог отметиться результативными действиями.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выйдет в основе «Аталанты» на матч 3-го тура Серии А против «Фиорентины».