Дубль Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Ньюкаслом»

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при максимальной заполняемости трибун в 100% от общей вместимости и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш, Джесси Лингард и Криштиану Роналду, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Хавьер Манкильо.

После этой победы подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 10 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «сорок» после четырех игр в активе один балл, команда располагается на предпоследнем месте.

Ранее стали известны стартовые составы московского «Спартака» и подмосковных «Химок» на матч седьмого тура РПЛ.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.

Голы: 1:0 — Роналду, 45+2; 1:1 — Манкильо, 56; 2:1 — Роналду, 62; 3:1 — Фернандеш, 80; 4:1 — Лингард, 83.