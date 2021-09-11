Фанаты «Спартака» в матче с «Химками» выкрикивали лозунги против Салиховой

Болельщики московского «Спартака» исполняли заряды против супруги владельца клубы Заремы Салиховой.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, активный сектор фанатов красно-белых по ходу первого тайма кричал «Убирай Зарему из клуба», вероятно, обращаясь к Леониду Федуну.

Напомним, что игра завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе победителей забитыми мячами отметились Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Химчане остались на 12-м месте; в их активе шесть баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Следующий матч спартаковцы проведут дома в рамках первого тура Лиги Европы против польской «Легии».

Ранее были опубликованы составы московского «Спартака» и «Химок» на матч 7-го тура РПЛ.