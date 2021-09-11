Сборная России по волейболу в 1/8 финала ЧЕ-2021 обыграла Украину

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В матче 1/8 финала серебряные призеры Олимпийских игр в Токио оказались сильнее национальной команды Украины.

Игра прошла в Гданьске, продлилась четыре сета и завершилась успехом подопечных Томаса Саммелвуо — 22:25, 25:16, 25:22, 25:22. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



За выход в полуфинал сборная России поспорит с победителем противостояния Польши и Финляндии.

Четвертьфинальная встреча состоится во вторник, 14 сентября.

Ранее сообщалось, что волейболисты сборной Украины получат 10 млн гривен (около 30 млн рублей), если победят сборную России в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.