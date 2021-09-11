Миранчук выйдет в основе «Аталанты» на матч против «Фиорентины» Кокорина

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе бергамской «Аталанты» на матч третьего тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Для 25-летнего россиянина эта игра станет первой в основе бергамасков в нынешнем сезоне.



Отметим, что нападающий «фиалок» Александр Кокорин четвертую игру подряд проведет на скамейке запасных.

«Аталанта»: Спортьелло, Мэле, Паломино, Толои, Гимшити, Дзаппакоста, Фройлер, Пашалич, Миранчук, Сапата, Пессина.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан, Торрейра, Кальехон, Влахович, Соттиль.

Игра «Аталанта» — «Фиорентина» пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оказался сильнее «Химок» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).