Феминистки готовят акцию протеста против Роналду

Феминистические организации намерены провести акцию протеста против нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время матча четвертого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Daily Mail.

По информации источника, феминистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет португальского футболиста в изнасиловании в 2009 году. Акцию планируют провести на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ожидается, что Роналду будет в составе «красных дьяволов» и выйдет на поле.

В 2018 году Майорга обвинила форварда сборной Португалии в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Модель заявила, что представители футболиста заплатили ей $375 тысяч за неразглашение информации.

В октябре 2020 года девушка предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она заявила, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года.

Ранее Роналду поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Юнайтед».