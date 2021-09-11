Джокович повторил рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству выходов в финал турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

В ночь на 11 сентября первая ракетка мира одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу серба.

Для Джоковича это будет 31-й финал на турнирах серии «Большого шлема», как и у Федерера. Швейцарец досрочно завершил сезон из-за операции на колене.

В финале первая ракетка мира сыграет с россиянином Александром Зверевым. Встреча между лидерами мирового рейтинга пройдет в Нью-Йорке 12 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее Джокович заявил, что отнесется к финалу с Медведевым как к последнему матчу в карьере.