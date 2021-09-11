Самый титулованный футболист мира покинул клуб из-за долгов

Защитник Дани Алвес покидает бразильский «Сан-Паулу» из-за задержки выплаты зарплаты в размере €2 млн. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Также Алвес отказался от дальнейших переговоров с «Сан-Паулу» и принял решение искать себе новый клуб.

Атакующий защитник начал карьеру в 2001 году в бразильской команде «Баия», откуда в 2003 году перебрался в испанскую «Севилью».

С 2008 по 2016 год футболист выступал за испанскую «Барселону», там он стал шестикратным чемпионом Ла Лиги, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды становился обладателем обладателем кубка Лиги чемпионов.

В 2016 году бразилец перешел в туринский «Ювентус». Вместе с итальянской командой он выиграл Серию А и Кубок Италии. В составе сборной Бразилии Алвес стал чемпионом Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Алвес — самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 титулов.

Ранее нападающий итальянского «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим в мире футболистом.