Определился соперник теннисиста Медведева в финале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет в финальном матче Открытого чемпионата США.

В 1/2 финала первый номер мирового рейтинга оказался сильнее немца Александра Зверева (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2). Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.

Джокович в финальном поединке померится силами с россиянином Даниилом Медведевым. Это будет девятое очное противостояние спортсменов.

Медведев трижды за карьеру побеждал серба, последний раз это произошло в ноябре прошлого года на Итоговом турнире в Лондоне.

В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В главном матче он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Главный матч турнира пройдет 12 сентября. Начало в 23.00 (мск).

Открытый чемпионат США. Мужчины. Одиночный разряд.

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Ранее сообщалось, что в полуфинале US Open Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима ( 6:4, 7:5, 6:2).