Экс-игрок сборной Белоруссии: из-за лимита россияне просят зарплату, как в «Челси»

Бывший игрок сборной Белоруссии по футболу Александр Глеб прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не согласен с Путиным. Лимит необходимо отменить. Футбол развивается, когда есть конкуренция и мотивация. Игроки при лимите просят сумасшедшие деньги и близко на этот уровень не играют», — передает слова Глеба корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

Экс-игрок «Барселоны» привел такой пример: кто-то хочет найти левого защитника, а их по всей России мало. Если и найдут свободного, то он просит зарплату как футболист лондонского «Челси». Это, по мнению Глеба, убивает футбол.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.