Ибрагимович заявил, что он лучше Месси и Роналду

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим в мире футболистом.

«Месси и Роналду ничем не лучше меня, если говорить о личных качествах. А если о трофеях — да, я не побеждал в Лиге чемпионов.

Футболисты зависят от командной игры. Отдельный игрок не может добиться успеха, если команда не сплочена. Я — лучший в мире», — приводит слова шведа FranceFootball.

Напомним, что Златан был травмирован в матче 35 тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом». Швед собирался сыграть за свою сборную на чемпионате Европы — 2020, но позже главный тренер скандинавов Андерссон сообщил, что Ибрагимович пропустит турнир из-за запланированной операции.

В сезоне-2020/21 швед сыграл в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов форвард забил один мяч.

Ибрагимович перешел в «Милан» в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

Ранее Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста, против которого он играл.