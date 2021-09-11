Российский волейболист: хотел бы, чтобы матч с Украиной привел к потеплению отношений

Волейболист сборной России Артем Вольвич заявил, что хотел бы, чтобы матч 1/8 финала чемпионата Европы против Украины привел к потеплению отношений между государствами.

«Я бы этого очень хотел. Будет круто, если спорт приведет к оттепели. Мы нормально коммуницируем, уважаем друг друга. Было бы здорово, если бы это стало каким-то примером.

Но опять же — это просто классный матч. Потому что это уже стадия плей-офф Евро. У России хорошая команда, у Украины тоже. Этот интересный матч нужно рассматривать с точки зрения волейбола.

Будет дико, если кто-то начнет призывать выпрыгивать из трусов только из-за того, что в соперниках украинцы. Мы в каждой игре выходим с запредельным настроем», – приводит слова волейболиста «СЭ».

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата Европы против России.