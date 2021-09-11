Тренер «МЮ» рассказал, кто будет бить пенальти в клубе после возвращения Роналду

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, кто будет исполнять 11-метровые удары после возвращения в команду португальского форварда Криштиану Роналду.

Напомним, штатным исполнителем пенальти в клубе является другой португалец — Бруно Фернандес.

«Я знал, что этот вопрос будет задан. Я побеседовал с ними двумя. В клубе есть два футболиста, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти. Я приму решение.

Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят исполнить пенальти. Оба игрока знают мою позицию по этому поводу. Также они знают, что я решаю, кто будет исполнять 11-метровый, если мы получим на него право. С этим не будет проблем», — цитирует специалиста Goal.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее Криштиану Роналду поделился эмоциями от возвращения в клуб.