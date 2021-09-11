Брат виновного в домашнем насилии чемпиона мира: теперь у нас ничего общего

Хавбек берлинской «Герты» Кевин-Принс Боатенг высказался о своем брате Жероме, которого признали виновным по делу о домашнем насилии.

«Я давно дистанцировался от Жерома. Уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Не имею никакого отношения к его поступкам, у нас с ним теперь ничего общего», — приводит слова футболиста Bild.

Ранее сообщалось, что Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии

Немецкий футболист заплатит бывшей девушке компенсацию в размере €1,8 млн за моральный ущерб. Также футболисту грозил тюремный срок.

Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.

В составе сборной Германии защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.