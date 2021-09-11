Член комитета по этике РФС: надеюсь советники Путина прочтут мои слова

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я знаю, что глава государства не будет читать неизвестного человека со страниц спортивных сайтов. Но все же, надеюсь, что советники президента прочтут.

Проблема отечественного футбола не в лимите на легионеров. Иностранные игроки нужны для создания конкуренции российским», – приводит слова Созина «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.