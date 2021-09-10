Московский марафон в 2021 не состоится

Московский марафон, который должен был пройти в 2021 году, не состоится, сообщает пресс-служба турнира в Instagram.

«В связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. Мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда Бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится.

Мероприятие перенесено на 2022 год.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге 17 июля должен был пройти марафон «Белые ночи», но забег также перенесли на 2022 год.

«Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным», — отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 года. НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.