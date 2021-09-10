Экс-игрок «Рубина» Макаров рассказал, за что Слуцкий выгонял его с тренировок

Бывший футболист казанского «Рубина» Денис Макаров рассказал, что наставник клуба Леонид Слуцкий намеренно подсуживал одной из команд во время двусторонних матчей.

«Конфликты с судейством часто бывали на тренировках. Было, что он выгонял меня с тренировки. За то, что я ему отвечал. Ему это не нравилось. Просто орал на него, что это нечестно», — сказал Макаров на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Слуцкий с 2009 по 2016 год тренировал московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015 — 2016 годах был также главным тренером сборной России. Специалист возглавляет «Рубин» с 2019 года.

В турнирной таблице клуб из Татарстана занимает пятое место, набрав 11 очков.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому государственную награду. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.