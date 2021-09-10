Экс-игрок сборной Белоруссии Глеб рассказал, почему РПЛ не нужен лимит на легионеров

Бывший игрок сборной Белоруссии по футболу Александр Глеб отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) не надо отменять лимит на легионеров, передает Sport24.

«Считаю, что лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. Футболисты при лимите просят сумасшедшие деньги и близко на этот уровень не играют», — сказал Глеб.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.