Директор «Ювентуса» рассказал о причинах ухода Роналду из клуба

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, почему форвард Криштиану Роналду ушел в английский «Манчестер Юнайтед», передает Tuttosport.

«Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который он больше не признавал. Историю «Ювентуса» написали великие чемпионы, тренеры и функционеры, но клуб остается самым главным, что у нас есть», — сказал Черубини.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее Роналду поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Юнайтед».