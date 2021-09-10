Винер-Усманова: Олимпиада теперь политическое мероприятие

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, как политика влияет на Олимпийские игры, передает РИА «Новости».

«Олимпиада теперь политическое мероприятие. Если бы мы выиграли эти две золотые медали в художественной гимнастике, то обошли бы Великобританию и были бы на четвертом месте в общекомандном зачете. Вот вам и политика», — сказала Винер-Усманова.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала судейский скандал в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.