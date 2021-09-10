Экс-игрок «Зенита» думает, что Дзюба вернется в сборную

Экс-игрок петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился мнением об игре сборной России при Валерии Карпине, передает «Чемпионат.com».

«Я вижу в сборной много хороших игроков, в том числе молодых. Валерий Георгиевич только начал работу в сборной. Нужно время. Я думаю, он вернет Дзюбу в состав, потому что Артем — хороший нападающий», — сказал Данни.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результаты сентябрьских матчей сборной России.