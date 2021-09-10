Россия потратила 20 млрд рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что на подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио было потрачено 20 млрд рублей.

«Общий объем государственного финансирования на подготовку к Играм в Токио в период с 2017 по 2021 год было потрачено около 20 млрд рублей», — сказал глава ведомства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

На Паралимпиаде, которая прошла с 24 августа по 5 сентября, спортсмены из России взяли 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов в Токио.