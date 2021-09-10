Президент федерации футбола Польши назвал обвинения Англии в расизме лицемерием

Глава Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек раскритиковал представителей сборной Англии за обвинения в адрес польского защитника Камиля Глика.

«Сперва они встают на колено, а после этого Уокер с презрением смотрит на Глика и не пожимает ему руку. Абсолютное лицемерие, вот с чего все начинается», — написал Бонек в Twitter.

Во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года английская сторона выразила недовольство тем, что в первом тайме поляк ущипнул за шею защитника Кайла Уокера. В перерыве два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме. Отмечается, что делегат от Международной федерации футбола (ФИФА) записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование.

В ответ на обвинения в польской команде заявили, что действия Глика не являются расистскими.

Встреча между сборными Польши и Англии, прошедшая в Варшаве, завершилась со счетом 1:1. Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в активе 16 очков в шести матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку замыкает Польша.

Ранее фанаты сборной Польши освистали футболистов команды Англии за то, что они в поддержку движения Black Lives Matter встали на колено перед началом матча.