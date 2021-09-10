Гонщик Шульмейстер: Шумахер ездит в «Формуле-1» только благодаря деньгам Мазепина

Многократный чемпион России по автоспорту Борис Шульмейстер высказался о конфликте одноклубников по команде «Формулы-1» «Хаас» Никиты Мазепина и Мика Шумахера. Пилот отметил, что сыну Михаэля Шумахера стоит вести себя скромнее, поскольку спонсором «Хааса» является отец Мазепина.

«Подняться на свой уровень Никите в данный момент мешает слабый автомобиль. Об этом все прекрасно знали до старта нынешнего сезона — «Хаас» работает над новым болидом, который будет готов к 2022 году. А пока команда за абсолютно разумные деньги обучает молодых пилотов быть гонщиками «Формулы-1». И, кстати, делает это в основном на деньги Мазепина-старшего.

Маленький Шумахер ездит только потому, что у Мазепина есть деньги. Так что пусть Мик закроет рот и спокойно занимается своим делом. Пилот должен гонять, а его родственники должны поддерживать, а не раздувать в прессе гнилые скандалы», — сказал Шульмейстер «Газете.Ru».

Ранее гонщик заявил, что Мазепин подвергается критике в «Формуле-1» из-за того, что является россиянином.