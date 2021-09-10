Стало известно, почему футболист «Милана» не подписал контракт с ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

«ЦСКА» согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Арустамян заявил, что ЦСКА был готов взять зарплату Кастильехо (€2 млн) на себя, но за день до окончания окна в агентстве потребовали € 3,5 млн оклад для игрока «Милана», ещё € 1 млн — комиссия агентству.

«Это важный нюанс: € 1 млн — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные. ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в € 3,5 млн в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», — написал Арустамян.

В прошлом сезоне испанец провел 43 матча, забив три мяча. Кастильехо является игроком «Милана» с 2018 года. До этого он выступал в «Вильярреале» и «Малаге».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе девять баллов. В следующем туре красно-синие сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

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