Агент рассказал, какую команду хочет возглавить легенда «Спартака» Аленичев

Футбольный агент Александр Маньяков заявил о намерении легенды «Спартака» Дмитрия Аленичева вернуться к тренерской работе.

«Аленичев планирует возвращаться к тренерской работе. У него были предложения от клубов РПЛ и ФНЛ, но эти проекты оказались ему неинтересны. Он хочет вернуться в проект с амбициями, просто прийти и быть тренером – это не для него», – приводит слова Маньякова Sport24.

До этого Аленичев возглавлял тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей».

Также Аленичев — первый российский футболист, ставший победителем Кубка УЕФА в 2003 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2004 году, забив обоих финалах.

Ранее Дмитрий Аленичев прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.