Экс-тренер сборной Аргентины: разумеется, партнерам Месси придется работать больше

Бывший тренер сборной Аргентины по физической подготовке Фернандо Синьорини, говоря о манере игры нападающего Лионеля Месси, заявил, что «он не из тех футболистов, которые будут делать лишние ускорения без нужды». Слова специалиста передает So Foot.

«Месси сыграл за «ПСЖ» 30 минут? Если тренер принял такое решение, то он исходил из имеющейся у него информации о состоянии футболиста. Они постоянно контактируют.

К тому же Месси достаточно опытен для того, чтобы понимать, как следует распределять силы. Он не из тех футболистов, которые будут делать лишние ускорения без нужды. Разумеется, именно его партнерам придется работать больше. Думаю, в этом плане все в порядке», – сказал Синьорини.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее экс-игрок «Барселоны» Хуан Рикельме предположил, что «Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» и завершит свою карьеру в каталонском клубе.