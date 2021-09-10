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Спортивный директор «Баварии» высказался об идее проводить ЧМ раз в два года

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Reuters

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич критично высказался об идее проводить чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Это нонсенс, это невозможно. Это нереализуемая идея, потому что парни будут уезжать на месяц. Все планы нарушатся. Не думаю, что это произойдет. Мы не можем увеличивать число матчей», – приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года.

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