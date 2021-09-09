Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему его не вызвали в сборную

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему его не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи.

«Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее. Не скажу, что я самый сильный на данный момент», — сказал Сафонов в Instagram журналиста Тимура Журавеля.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением об игре сборной России по футболу.