Игрок сборной Белоруссии: на родине мы козлы отпущения, за нас никто не болеет

Защитник сборной Белоруссии Николай Золотов высказался о неудачных результатах национальной команды в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Белорусы уступили Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1). В каждом матче национальная команда Белоруссии оказывала достойное сопротивление, однако проигрывала с минимальным счетом.

«На родине сейчас мы козлы отпущения, никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы. Даже таким результатом, хоть и поражением, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорить: «Да, они все равно проиграли, те вполсилы играли». Но, как сказал главный тренер, их состав и в какую мощь они играли — это не наши проблемы.

Плохо, что нет результата. Но такими матчами мы все равно будем влюблять в себя болельщиков. Они будут появляться. Сначала это будет пять человек, потом десять, потом 100, но если люди будут видеть, что мы небезразличны на поле, то, я уверен, со временем, к нам сначала будут нейтрально относиться, а потом уже доиграем до такого, что нас будут поддерживать», — приводит слова футболиста пресс-службы Белорусской федерации футбола.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) на пять лет дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова.