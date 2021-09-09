Тренер сборной Украины отреагировал на допинг-тест казаха, забившего два мяча его команде

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал информацию о том, что хавбек сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший украинцам два гола в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022, сдал положительный тест на допинг.

«Отрицательно к этому отношусь. Этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье», — цитирует наставника официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин провалил допинг-тест.

Напомним, встреча, прошедшая в Нур-Султане на «Астана-Арене», завершилась со счетом 2:2. На второй минуте мяч забил форвард гостей Роман Яремчук, а на 74-й отличился полузащитник хозяев Руслан Валиуллин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте голом отметился хавбек украинской команды Николай Шапаренко, однако спустя три минуты Валиуллин оформил дубль и вновь сравнял счет.