Юран заявил, что только дилетанты могут требовать от сборной России красивой игры

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Валерия Карпина в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Лишь дилетанты могут требовать сейчас от сборной и яркой игры, и результатов. Это не колесо, которое можно поменять, и машина поедет. Мы сменили тренера сборной, сменили игроков почти на 90%. Тогда уж нужно выбирать скептикам, что конкретно они хотят.

Невозможно за такой короткий срок изменить игру. Любой профессионал это понимает. Сейчас намного важнее результат. Игра всегда забывается, а счет остается.

Настораживает физическое состояние игроков. В качестве решения проблемы, возможно, целесообразным будет далее поддерживать постоянный контакт с тренерами клубов, в которых заняты игроки национальной команды. Наша главная цель — выход на чемпионат мира. Футбольные клубы не должны забывать об этом», — приводит слова специалиста News.ru.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее хавбек сборной России Далер Кузяев рассказал о требованиях тренерского штаба в матче с Мальтой.