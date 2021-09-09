Стало известно решение по прерванному из-за драки матчу «Ницца» — «Марсель»

Матч третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» будет переигран. Об этом сообщается на официальном сайте профессиональной футбольной лиги Франции.

Сообщается, матч пройдет на нейтральном поле без болельщиков. Также известно, что с «Ниццы» сняли два очка, одно из которых условно. Кроме того, «Ницца» проведет три матча без зрителей.

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес получил двухматчевую дисквалификацию, а полузащитник Димитри Пайет отстранен на одну игру.

Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от любой футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.

Напомним, инцидент произошел на 75-й минуте встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер обвинил хавбека «Марселя» Маттео Гендузи во лжи из-за фото повреждений в результате драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции.