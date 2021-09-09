Стало известно, сколько «Барселона» предлагала «ПСЖ» за Неймара

«Барселона» минувшим летом пыталась приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает Le10sport.

По данным источника, каталонский клуб предложил за бразильского форварда € 80 млн, однако парижане ответили отказом.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €100 млн.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб предпринимал попытку подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который ранее выступал за каталонцев.